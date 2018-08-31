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12:04 | 4.09.2018
rostovgazeta.ru
В Екатеринбурге бывший сотрудник полиции, уличенный во взяточничестве, отделался штрафом
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию, после чего потребовал от управляющей магазина взятку в размере 300 тысяч рублей за возврат товара и непривлечение к административной ответственности.
Управляющая магазином перевела на карту сотрудника полиции часть суммы, 50 тысяч рублей. Затем сотрудник полиции сфальсифицировал административный протокол.
27 декабря Швейкин, находясь в своем служебном кабинете, потребовал от предпринимателя перевода оставшейся суммы взятки. В это время он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.
В марте 2017 года полицейский уволен с занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
«Выявили и задержали нерадивого участкового сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам вскоре после изобличения, а теперь он понесет и предусмотренную законом уголовную ответственность. Отмечу, что самоочищение гарнизона от нечистых на руку стражей порядка является одним из приоритетных направлений в деятельности сыщиков УСБ. Только в текущем году по их материалам региональным СК возбуждено 8 уголовных дел. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено 68 человек, 25 изгнаны с позором из системы МВД», - прокомментировал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
© «Вечерние Ведомости»
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