Пациенты Центра детской онкологии и гематологии прокатятся на гоночной машине вместе с Сергеем Карякиным

11:38 | 4.09.2018

5 сентября, в Международный день благотворительности, для пациентов Центра детской онкологии и гематологии (ул. Серафимы Дерябиной, 32) устроят встречу с гонщиком, победителем ралли «Дакар-2017» Сергеем Карякиным.



Дети смогут прокатиться с Сергеем Карякиным по территории больницы, занять место пилота демонстрационной спортивной гоночной машины (багги), подняться внутрь машины технической поддержки, которая перевозит спортивную команду, экипировку и техническое оснащение команды на международные состязания. Также для юных пациентов устроят демонстрацию гоночной техники и автограф-сессию.



Гости из «другого мира» в онкоцентре – большая редкость. Увидеть многократного победителя и призера международных гонок – это, по мнению организаторов, поможет детям на пути к главной победе, над болезнью.