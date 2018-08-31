Верхнесинячихинская школа заплатит 200 тысяч рублей за травму ученицы

11:23 | 4.09.2018

МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2» выплатит 200 тысяч рублей — компенсацию морального ущерба в пользу ученицы, получившей травму на уроке физкультуры.



Инцидент произошел 25 декабря 2017 года в спортзале школы. Ученица 11-го класса, выполняя акробатический элемент, получила травму левого коленного сустава: перелом передней замыкательной пластинки левого надколенника, импрессионный внутрисуставной перелом замыкательной пластинки наружного мыщелка левой бедренной кости, с отеком окружающих мягких тканей.



При этом девушке не оказали медицинскую помощь: школьный врач ее не осматривал, скорую не вызвали, матери несовершеннолетней о травме не сообщили. Школьница самостоятельно добралась до дома, откуда ей вызвали скорую помощь. В больнице девушке сделали операцию.



«По представлению прокуратуры директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а учитель физкультуры — в виде выговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.