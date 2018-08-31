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11:04 | 4.09.2018
Свердловский общественник объявил войну незаконным киоскам с шаурмой. «Я нисколько не удивлюсь, если там обнаружат бактерии кишечной палочки»
— Мало у кого возникают сомнения относительно соблюдения требований санитарного законодательства в подобных точках общепита. Владельцы киосков с шаурмой пользуются нерешительностью федеральных надзорных органов. Если они ждут массовых отравлений, то, вероятно, дождутся, если не принять срочных мер. Безусловно, в этой ситуации нужен общественный контроль, — заявил Дмитрий Чукреев.
Первой точкой, которая подверглась ревизорской проверке общественников, стал павильон Kebab King, расположенный около студенческого общежития УрФУ им. Б.Н. Ельцина на Малышева, 144.
Реализатор Фарход пояснил, что работает первый день, поэтому относительно законности деятельности ничего пояснить не смог. Единственное, чего удалось добиться, это предоставления договора аренды, согласно которому павильон арендует некий бизнесмен Фируз Набиев.
Между тем, по данным Дмитрия Чукреева, согласно схеме размещения нестационарных объектов, утвержденной администрацией Екатеринбурга, на данном месте должен находиться киоск по продаже фруктов и овощей, а не по оказанию услуг общественного питания. Кроме этого, в павильоне отсутствует централизованный водопровод и канализация, что в некоторых случаях надзорными органами признается как нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
— Для того, чтобы любой потребитель шаурмы сделал вывод об условиях, в которых она готовится, достаточно заглянуть внутрь со стороны рабочего места «шеф-повара». Половая тряпка валялась рядом со свежей капустой, урна с мусором не закрывается крышкой и находится также рядом с пищей, общее впечатление от увиденного оставляет надежду, что карающий меч контрольно-надзорных органов все же проявит внимание к этой точке, — отметил Чукреев.
Следующий павильон (также входит в сеть Kebab King) находился на площади Кирова, рядом с главным корпусом УрФУ на Мира, 19. Этого объекта в схеме размещения нестационарных объектов обнаружить вообще не удалось, а у реализатора уже месяц как просрочена медицинская книжка. Возникли вопросы и по поводу оформления информационной доски — так называемого «уголка потребителя».
По словам Дмитрия Чукреева, в последующем он намерен проверить законность подключения вышеназванных объектов к сетям электроснабжения.
— Подобные точки грешат самовольным подключением к сетям — их либо подсоединяют к жилым домам, либо запитывают от других источников. Так, например, в прошлом году инспектором АО «Екатеринбургская электросетевая компания» была проведена проверка режима потребления электрической энергии киоска Kebab King, арендуемого Фирузом Набиевым, расположенного по адресу ул. Учителей, 6 (здесь, как и на Малышева, также должен находиться киоск по продаже овощей и фруктов. — Прим. ред.), в результате которой выявлен факт самовольного подключения к сетям АО «ЕЭСК» и самовольного потребления электроэнергии. Договор энергоснабжения в отношении указанного объекта отсутствовал, при этом, согласно справке-расчету, стоимость бездоговорного потребления электрической энергии за период только с 10 марта 2017 года по 23 июня 2017 года составила более одного миллиона рублей. Энергетикам удалось взыскать эту сумму через Арбитражный суд Свердловской области, — рассказал Дмитрий Чукреев.
По его информации, владелец киоска на Учителей, 6, дружен с семьей лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински, в частности с Эмилем Шыхлински.
— В ближайшее время мы направим обращения в контрольно-надзорные и правоохранительные органы с просьбой провести внеплановые проверки данных киосков и в случае выявления нарушений добиваться направления в суд исков о приостановлении их деятельности, вынесения предписаний по устранению нарушений. Прецеденты закрытия уже были, пусть и не в Екатеринбурге. По моему мнению, набор нарушений представляет реальную угрозу для здоровья потребителей, необходимо добиваться лабораторного исследования мяса, которое является основным компонентом шаурмы. Я нисколько не удивлюсь, если там обнаружат бактерии группы кишечной палочки, — резюмировал общественник.
Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о том, что наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекций являются многокомпонентные салаты, а также пресловутая шаурма. Говоря об инфекциях, Роспотребнадзор имел в виду сальмонеллез, дизентерию, норовирусную и ротавирусную инфекцию и другие.
© «Вечерние Ведомости»
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