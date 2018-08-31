Явка на выборы в гордуму Екатеринбурга составит 20–25 %

10:32 | 4.09.2018

Явка избирателей на выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга составит 20–25 %, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» сообщил председатель избирательной комиссии города Илья Захаров.



«Хотелось бы сказать: процентов 70, но я же реально мыслю. Если будет процентов 30, это будет высокая явка. Но я, честно говоря, не тешу себя надеждами, потому что избиратели не очень активно интересуются. Я думаю, процентов 20–25 будет», — сказал Илья Захаров.



Напомним, что выборы состоятся 9 сентября, сейчас идет досрочное голосование. Новый созыв думы будет выбирать главу города из списка кандидатов, сформированного конкурсной комиссией.