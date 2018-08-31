В Екатеринбурге директор организации выплатил штраф в 3,6 млн рублей за коммерческий подкуп

10:17 | 4.09.2018

world-psychology.ru

32-летний коммерческий директор ООО «Б.» осужден Мотовилихинским районным судом Перми за коммерческий подкуп и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.



Суд установил, что директор незаконно обеспечил другой фирме победу в тендере на выполнение подрядных работ на строящемся объекте.



«Во время проведения тендера осужденный, изучив анализ поступивших коммерческих предложений от потенциальных контрагентов, сообщил директору ООО «Д.» сумму и сроки контракта, при которых организация может одержать победу, за что получил денежное вознаграждение», — пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



В итоге суд назначил коммерческому директору наказание в виде штрафа в 3,6 млн рублей.