10 и 17 сентября в Чкаловском районе можно будет сдать опасные отходы

09:51 | 4.09.2018

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10 и 17 сентября у администрации Чкаловского района в Екатеринбурге (улица 8 Марта, 177) будет работать передвижной пункт по приему опасных бытовых отходов.



Жители могут принести отработанные батарейки, ртутные, люминесцентные, ртутно-кварцевые лампы, ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы, компьютерную технику и оргтехнику (за исключением крупногабаритной).



Пункт будет работать по расписанию:



10 сентября – с 15:00 до 19:00;

17 сентября – с 08:00 до 12:00.