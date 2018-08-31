Уралец, ставший виновником смертельного ДТП, осужден на четыре года

09:36 | 4.09.2018

freeviser.ru

В Невьянске вынесен приговор виновнику ДТП, которое произошло вечером 28 ноября 2017 года в Невьянском районе, Павлу Краснощекову.



Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Он управлял автомобилем ВАЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения, ехал с превышением скорости. В результате автомобиль врезался в столб линии электропередачи.



На переднем пассажирском сиденье находился 33-летний мужчина, от полученных травм он скончался на месте.



Суд приговорил уральца к четырем годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года. Также осужденный должен выплатить в пользу матери погибшего 539 тысяч рублей.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.