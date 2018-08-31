Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:15 | 4.09.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:54.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Татищева сгорел автомобиль Volkswagen Touareg, также поврежден кузов Hummer.



В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава.