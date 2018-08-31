Новости дня
22:21 | 3.09.2018
Официальная афиша концерта
В Екатеринбург едет Стинг: концерт пройдёт в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Информация о грядущем российском туре опубликована на официальном сайте исполнителя. Уральская столица в планах Стинга — первая. Далее Казань, там музыкант выступит 7 ноября, Санкт-Петербург и Москва. В «Олимпийском» концерт автора саундтрека к «Леону» состоится 11 ноября. Ожидается, что билеты появятся в продаже на сайте исполнителя во вторник, 4 сентября.
Ещё сегодня некоторые свердловчане подозревали, что афиша с концертом Стинга в Екатеринбурге — фальсификация. Свои домыслы, размещаемые в соцсетях, они подкрепляли тем, что ни один оператор, указанный в афише, не продаёт билеты на концерт. Вероятно, кто-то из сочувствующих потрудился созвониться с представителями билетных организаций. Возможно, завтра, когда продажа билетов на концерт стартует, опасения екатеринбуржцев развеются.
Напомним, что в последний раз Стинг выступал в Екатеринбурге ровно пять лет назад. Концерт состоялся в КРК «Уралец».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
03.09.2018
22:21 | 3.09.2018
В Екатеринбург едет Стинг: концерт пройдёт в «Екатеринбург-ЭКСПО»
20:54 | 3.09.2018
В Екатеринбурге дворовой стритрейсер устроил гонку в жилом квартале и протаранил три машины
20:23 | 3.09.2018
Накануне дня тишины екатеринбургское «Яблоко» проведёт последний предвыборный митинг против пенсионной реформы
19:49 | 3.09.2018
В Екатеринбурге несовершеннолетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина
18:33 | 3.09.2018
Жителя Перми обвиняют в убийстве шестилетней падчерицы
18:19 | 3.09.2018
Пермяки выступят на международном фестивале детских команд КВН
18:07 | 3.09.2018
В Перми открылись дополнительные окна МФЦ в банке «УралСиб»
18:00 | 3.09.2018
Пермяков приглашают на выставку «Умный ребенок»
17:48 | 3.09.2018
Произошел пожар в детском саду Ирбита. Эвакуировали 73 человека
17:37 | 3.09.2018
До конца недели в Екатеринбурге перекроют еще два участка дорог
17:25 | 3.09.2018
Суд сократил срок бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину
17:16 | 3.09.2018
Прокуратура выявила грубые нарушения на единственном в Зауралье предприятии по утилизации ртутных ламп
17:14 | 3.09.2018
В воскресенье в Перми откроются сельскохозяйственные ярмарки
16:59 | 3.09.2018
Копейские ученики получат новую школу
16:36 | 3.09.2018
РМК помогла сотням первоклассников собраться в школу
16:00 | 3.09.2018
Вице-губернатор Зауралья по ЖКХ: «Подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений»
15:57 | 3.09.2018
Свердловская ГИБДД завоевала несколько наград на Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения
15:33 | 3.09.2018
В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от телефонных мошенников
14:29 | 3.09.2018
Потолки протекают, по стенам плесень и трещины: следователи выясняют, почему в Ревде разрушается новостройка
14:02 | 3.09.2018
В Госдуме началась работа по усовершенствованию пенсионных законов
13:50 | 3.09.2018
Антикоррупционный отдел УМВД по Екатеринбургу заинтересовался деятельностью двух свердловских чиновников
13:06 | 3.09.2018
Подачу горячей воды в Ленинском районе Перми обещают восстановить во второй половине дня
12:43 | 3.09.2018
На Чусовском мосту введены ограничения движения транспорта
12:42 | 3.09.2018
По факту гибели сотрудника «КурганПромМет» во взорвавшейся цистерне возбуждено уголовное дело
12:36 | 3.09.2018
В Екатеринбурге задержали женщину, угнавшую полицейский автомобиль
11:56 | 3.09.2018
«До меня доходит информация». Кокорин потребовал не увольнять педагогов пенсионного возраста
11:42 | 3.09.2018
Свердловских ветеранов МВД отправили в турне по Каме и Волге
10:57 | 3.09.2018
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения трупа при пожаре в Екатеринбурге
10:17 | 3.09.2018
Екатеринбург отпраздновал День народов Среднего Урала
09:36 | 3.09.2018
ХК «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в первом матче сезона
09:15 | 3.09.2018
При пожаре на улице Панельной погибла женщина
18:23 | 2.09.2018
За одну ночь в Свердловской области сгорели сразу три автомобиля