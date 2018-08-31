В Екатеринбург едет Стинг: концерт пройдёт в «Екатеринбург-ЭКСПО»

В рамках турне по российским городам знаменитый британский музыкант Стинг выступит в Екатеринбурге. Концерт состоится 5 ноября в «Екатеринбург-ЭКСПО».Информация о грядущем российском туре опубликована на официальном сайте исполнителя. Уральская столица в планах Стинга — первая. Далее Казань, там музыкант выступит 7 ноября, Санкт-Петербург и Москва. В «Олимпийском» концерт автора саундтрека к «Леону» состоится 11 ноября. Ожидается, что билеты появятся в продаже на сайте исполнителя во вторник, 4 сентября.Ещё сегодня некоторые свердловчане подозревали, что афиша с концертом Стинга в Екатеринбурге — фальсификация. Свои домыслы, размещаемые в соцсетях, они подкрепляли тем, что ни один оператор, указанный в афише, не продаёт билеты на концерт. Вероятно, кто-то из сочувствующих потрудился созвониться с представителями билетных организаций. Возможно, завтра, когда продажа билетов на концерт стартует, опасения екатеринбуржцев развеются.Напомним, что в последний раз Стинг выступал в Екатеринбурге ровно пять лет назад. Концерт состоялся в КРК «Уралец».