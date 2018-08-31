Уральские архитекторы раскритиковали проект благоустройства Шарташского лесопарка

Преподаватели уральского архитектурного университета опубликовали в Facebook подробную рецензию, в которой в пух и прах разнесли проект по благоустройству Шарташского лесопарка, одобренный на публичных слушаниях летом этого года. В авторстве документа указаны трое научных работников УрГАХУ, в том числе профессор Валерий Курочкин.Эксперты в области ландшафтного дизайна сочли проект, подготовленный по заказу администрации Шарташского лесопарка, некачественным и непроработанным. В частности, они указали на следующие недоработки проектировщиков:- отсутствие рациональных парковок для автомобилей- не понятно, какая из многочисленных троп парка будет главной- туманно отображены рекреационные комплексы для разных видов возрастных групп- парк не разбит на функциональные зоныЕсли сложить вышеперечисленные замечания архитекторов, то можно сделать вывод: в проекте нет «изюминки».Фото: 66.ruФото: the-village.ru«Хочется спросить проектировщиков: в чем основная концепция парка, и смотрели ли они лучшие мировые образцы преобразования парковой среды Европейских городов, оригинальные концепции развития городских парков Уральского региона и России?», – задают авторы обращения риторический вопрос.«Проект, выполненный УДТ, больше подходит для ремонта существующих объектов и не учитывает социальные, экологические, экономические, инженерно-технические, санитарно-гигиенические и художественные требования развития среды», — говорится в заключении.Напомним, идею благоустройства Шарташского лесопарка начали разрабатывать после того, как сменилась администрация лесопарка. Её возглавил бизнесмен Артур Зиганшин. Летом этого года концепцию одобрили на публичных слушаниях.