В Екатеринбурге дворовой стрит-рейсер устроил гонку в жилом квартале и протаранил три машины

Сегодня в Екатеринбурге жители микрорайона Академический стали свидетелями настоящей гонки между двумя спортивными автомобилями. Однако вместо ралли у стрит-рейсеров была узкая парковка на улице Вонсовского, а полосой препятствий – припаркованные автомобили жильцов.По информации очевидцев, две машины на огромной скорости неслись параллельно друг другу. Одна из них – Subaru – стала виновницей ДТП.«Две машины гнали очень-очень быстро, видимо, ехали наперегонки», — вспоминают очевидцы.Не справившись с управлением, Subaru протаранила три рядом стоящие машины. После этого иномарка остановилась, и водитель, прихватив из машины всё необходимое, пересел в автомобиль соперника, и гонщики скрылись.«Он просто пересел в ту машину. А свою оставил прямо на месте ДТП, перед этим все из нее забрал», — добавляют очевидцы.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что виновник ДТП с места скрылся.«Сейчас ведутся разыскные мероприятия по поиску данного водителя, а сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве.