В Екатеринбурге несовершеннолетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина

19:49 | 3.09.2018

newdaynews.ru

Старшеклассница из Екатеринбурга пожаловалась, что сразу в трёх книжных магазинах города ей отказались продавать книги классиков Серебряного века. Алисе - так зовут девочку - заявили, что для приобретения томов Маяковского, Есенина и Бродского ей нужно достичь совершеннолетия.



«Просили предъявить документы, сказав, что "по закону детям эту литературу покупать нельзя". Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17», - заявила Алиса порталу «Новый день».



На первый взгляд, история нелепая. Казалось бы, как продавец книжного магазина может воспрепятствовать просвещённому школьнику получать новые гуманитарные знания? На это продавцы отвечают: если книга маркирована знаком «18+» и упакована в целлофан, значит по объективным причинам её нельзя продавать лицам, не достигшим соответствующего возраста. Продавцы сети книжных магазинов «Читай – город» в ТРЦ «Гринвич», «Парк-Хаус» и на ул. Вайнера добавляют, что рядом с нецензурными книгами русских классиков всегда стоят книги из школьной программы их же авторства.



Не секрет, что у всех вышеперечисленных классиков наряду с произведениями, которые проходят на уроках литературы, есть и такие, знакомиться с которыми предполагается уже в совершеннолетнем возрасте. Обсценная лексика, описание интимной жизни и процесса употребления алкоголя – всё это дает издателям основание упаковывать тома в целлофан и ставить на обложке пометку «18+».