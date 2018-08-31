На этой неделе Екатеринбург посетит заместитель генсекретаря ООН Алисон Смейл

16:57 | 3.09.2018

peoplecheck.de

На этой неделе в столицу Урала приедет заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Алисон Смейл. Она пробудет в Екатеринбурге с 7 по 9 сентября.



Так, 8 сентября Алисон Смейл примет участие в круглом столе с членами движения клубов ЮНЕСКО Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Мероприятие пройдет в Ельцин-центре.



Кроме Алисон Смейл, участниками круглого стола станут: директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель Исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.



По информации издания «Европейско-Азиатские новости», в рамках визита Алисон Смейл также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и представителями администрации Екатеринбурга.