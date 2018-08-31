В среду будет сформирован список кандидатов на пост главы Екатеринбурга

16:24 | 3.09.2018

В среду, 5 сентября, конкурсная комиссия должна сформировать список минимум из двух кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Напомним, что на кресло мэра сейчас претендуют 19 человек.



Выбирать главу города будут депутаты нового, седьмого созыва, выборы которых состоятся 9 сентября текущего года. 25 сентября пройдет первое заседание думы нового созыва. В его повестке есть вопрос об избрании главы города. Если депутаты не успеют утвердить мэра на первом заседании, то сделают это на втором, 9 октября.