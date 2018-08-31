Свердловская ГИБДД завоевала несколько наград на Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения

Начальник отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области Татьяна Бердникова получает заслуженную коллективом награду

Госавтоинспекция Свердловской области получила несколько наград на XI Всероссийском конкурсе телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения.Так, клип свердловской ГИБДД победил в номинации «Музыка дорог». В этом клипе в легкой, ироничной форме сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения не спешить, уступать, соблюдать ПДД и тем самым сохранить человеческие жизни.Также видеоролик «Европротокол», созданный при содействии медиагруппы «Сова», завоевал первое место в номинации «Застрахован — значит защищен!». В формате мультфильма показан алгоритм действий водителей при незначительных ДТП и оформления ДТП по Европротоколу.Видеоролик, созданный по итогам мероприятий «Не спи за рулем» (проводились совместно Общественным советом при ГУ МВД России по Свердловской области и Госавтоинспекцией), получил специальный приз конкурса в номинации «На страже дорог», а видеосюжет телекомпании ГТРК «Вести-Урал» о спасении сотрудниками ГИБДД семьи глухонемых — специальный приз в номинации «Будни дорог».