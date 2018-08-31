В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от телефонных мошенников

30 августа задержаны двое ранее судимых жителей Свердловской области, подозреваемых в телефонном мошенничестве.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сейчас установлено пять преступных эпизодов, однако сотрудники полиции располагают сведениями о причастности задержанных как минимум к 30 аналогичным случаям.Злоумышленники действовали на территории Екатеринбурга. Они использовали схему «сын попал в ДТП»: звонили пожилым людям, сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и предлагали заплатить деньги в качестве взятки правоохранителям, чтобы сына или внука не арестовали.Суммы, которые доверчивые пенсионеры платили мошенникам, варьируются от 10 до 300 тысяч рублей.Отмечается, что один из задержанных — 45-летний мужчина — ранее судим за совершение 50 подобных преступлений. Его подельник — 39-летний свердловчанин — привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи.Полицейские просят жителей города, которые стали жертвами указанных лиц, сообщать об этом по телефонам: 8 (904) 988-58-60 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть) либо 02.