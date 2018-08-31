В поселке Исток открыли памятник бойцу группы «Альфа» Александру Гуменюку

В Екатеринбурге у школы № 97, расположенной в поселке Исток, сегодня открыли памятник бойцу группы «Альфа» Александру Гуменюку, погибшему при исполнении служебного задания в Грозном.Александр Гуменюк является выпускником школы № 97. Он окончил ее в 1986 году. Уралец погиб 10 мая 2001 года в столкновении с большой группой боевиков в Чечне.Указом президента РФ Александр Гуменюк посмертно награжден орденом Мужества. Школа в поселке Исток носит его имя.На церемонии открытия памятника присутствовали мать и вдова Александра Гуменюка, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители силовых структур и ведомств.