Потолки протекают, по стенам плесень и трещины: следователи выясняют, почему в Ревде разрушается новостройка

14:29 | 3.09.2018

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту возможных нарушений, допущенных при строительстве многоквартирного дома на улице Садовой в Ревде.



«Проведение доследственной проверки организовано на предмет выявления в этой ситуации возможных признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Как сообщает портал REVDA09.ru, дом был построен для сирот, ветеранов боевых действий и инвалидов. Объект сдали в 2015 году.



Проблемы начались сразу, но сейчас, по мнению жителей, проживать в доме стало просто опасно: штукатурка осыпается, потолки протекают, повсюду плесень и трещины.



