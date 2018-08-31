Больше всего средств на выборы в гордуму Екатеринбурга потратила «Единая Россия»

13:57 | 3.09.2018

На избирательные счета партий, участвующих в выборах в гордуму Екатеринбурга, поступило 35,6 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств партий опубликованы на сайте городского избиркома.



Больше всего поступило на счет «Единой России» — 11 млн рублей, из них уже потрачено 10,6 млн. Далее идут «Справедливая Россия» (поступило 9,9 млн рублей, потрачено 8,1 млн) и «Яблоко» (поступило 6,4 млн рублей, потрачено 4,7 млн).



Напомним, что выборы в Екатеринбургскую городскую думу состоятся 9 сентября.