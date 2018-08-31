В Свердловской области опекуна будут судить за растрату средств ребенка

12:51 | 3.09.2018

ivteleradio.ru

Жительницу Новой Ляли, которая является опекуном ребенка, будут судить за мошенничество при получении социальных выплат и растрату средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с января по май 2018 года ребенок проживал у своего родного брата, однако деньги на его содержание получала обвиняемая.



По версии следствия, женщина похитила более 92 тысяч рублей (ежемесячное пособие на содержание ребенка и пенсию по случаю потери кормильца) и потратила их по своему усмотрению.



«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ, обвиняемой грозит наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет, санкция ч. 1 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.