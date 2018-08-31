В Екатеринбурге задержали женщину, угнавшую полицейский автомобиль

12:36 | 3.09.2018

Угон был совершен днем в субботу, 1 сентября. Сотрудник полиции припарковал служебную машину у здания ГУ МВД России по Свердловской области на проспекте Ленина, но оставил ключ в замке зажигания.



Когда полицейский вернулся, автомобиля уже не было. Его обнаружили спустя некоторое время. Задержали и подозреваемую в угоне женщину. Что ее толкнуло на похищение машины полиции, неизвестно.