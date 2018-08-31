Администрация Екатеринбурга потратит 5,2 млн рублей на навесы для 18 остановок

12:00 | 3.09.2018

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется поставкой и монтажом навесов на остановках города.



Всего планируется обновить 18 остановок:



«Уралкабель» по ул. Токарей в направлении «из центра»;

«Репина» по ул. Токарей в направлении «в центр»;

«Луначарского» по ул. Шевченко в направлении ул. Свердлова;

«Кунарская» по ул. Расточной в направлении ул. Технической;

«Архитектурная академия» по ул. К. Либкнехта в направлении «в центр» (два навеса);

«Генеральская» по ул. Малышева в направлении «в центр» (два навеса);

«Парк Хаус» по ул. Сулимова в направлении «из центра»;

«Уралобувь» по ул. Мира в направлении «в центр»;

«Первомайская» по ул. Гагарина в направлении «в центр»;

«Театр Волхонка» по ул. Малышева в направлении ул. Московской;

«Чапаева» по ул. Чапаева в направлении ул. Фрунзе;

«Большакова» по ул. Белинского в направлении ул. Малышева;

«Белинского» по ул. Декабристов в направлении «в центр»;

«Площадь 1-й Пятилетки» по ул. Машиностроителей в направлении ул. Донбасской;

«Фронтовых Бригад» по ул. Фронтовых Бригад в направлении пр. Космонавтов;

«Дом кино» по ул. Малышева в направлении «в центр»;

«Профессорская» по ул. Мира в направлении ул. Библиотечной;

«Педагогическая» по ул. Мира в направлении ул. Библиотечной.



Навесы должны установить в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Начальная стоимость работ — 5,2 млн рублей.