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12:00 | 3.09.2018

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Администрация Екатеринбурга потратит 5,2 млн рублей на навесы для 18 остановок

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется поставкой и монтажом навесов на остановках города.

Всего планируется обновить 18 остановок:

«Уралкабель» по ул. Токарей в направлении «из центра»;
«Репина» по ул. Токарей в направлении «в центр»;
«Луначарского» по ул. Шевченко в направлении ул. Свердлова;
«Кунарская» по ул. Расточной в направлении ул. Технической;
«Архитектурная академия» по ул. К. Либкнехта в направлении «в центр» (два навеса);
«Генеральская» по ул. Малышева в направлении «в центр» (два навеса);
«Парк Хаус» по ул. Сулимова в направлении «из центра»;
«Уралобувь» по ул. Мира в направлении «в центр»;
«Первомайская» по ул. Гагарина в направлении «в центр»;
«Театр Волхонка» по ул. Малышева в направлении ул. Московской;
«Чапаева» по ул. Чапаева в направлении ул. Фрунзе;
«Большакова» по ул. Белинского в направлении ул. Малышева;
«Белинского» по ул. Декабристов в направлении «в центр»;
«Площадь 1-й Пятилетки» по ул. Машиностроителей в направлении ул. Донбасской;
«Фронтовых Бригад» по ул. Фронтовых Бригад в направлении пр. Космонавтов;
«Дом кино» по ул. Малышева в направлении «в центр»;
«Профессорская» по ул. Мира в направлении ул. Библиотечной;
«Педагогическая» по ул. Мира в направлении ул. Библиотечной.

Навесы должны установить в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Начальная стоимость работ — 5,2 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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