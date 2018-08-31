Свердловская область подарила Киргизии памятник в честь Чингиза Айтматова

В Киргизии открыли памятник «Прощай, Гульсары!» по мотивам одноименного произведения Чингиза Айтматова. Композиция разместилась в городе Чолпон-Ата, у входа на ипподром, где накануне стартовали III Всемирные игры кочевников.Памятник создан авторами из Киргизии и Казахстана, отлит в Свердловской области, в мастерской литейщика Ивана Дубровина, и передан в дар Киргизской Республике. Композиция изображает главных героев повести «Прощай, Гульсары!»: киргизского крестьянина Танабая и его коня — иноходца Гульсары. Максимальная высота памятника — 3,8 метра.«Замечательная, высокохудожественная скульптурная композиция. Это показатель высокого художественного уровня и таланта авторов. По большому счету, это памятник киргизско-российской дружбе, это памятник нашему духовному и культурному единству. Это памятник тому, что Киргизия и Россия вместе навеки», — отметил сын Чингиза Айтматова Аскар Айтматов.Напомним, что 12 декабря исполнится 90 лет со дня рождения киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.