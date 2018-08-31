Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения трупа при пожаре в Екатеринбурге

10:57 | 3.09.2018

rostovgazeta.ru

В Екатеринбурге следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела пожилой женщины при тушении пожара в одной из квартир дома на улице Панельной.



«Предварительно установлено, что погибшей является хозяйка квартиры, 1954 г. р. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не выявлено. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Для определения точной причины смерти погибшей проводится судебно-медицинская экспертиза.



Напомним, что пожар в доме на улице Панельной произошел сегодня рано утром. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 05:35. Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире обгоревший труп женщины.