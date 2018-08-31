Екатеринбург отпраздновал День народов Среднего Урала

Вчера, 2 сентября, в парке семейного отдыха «Таганская слобода» в Екатеринбурге отпраздновали День народов Среднего Урала. Мероприятие посетили порядка 17 тысяч человек.Было организовано более 30 национальных подворий, где рассказывали о традициях и угощали блюдами национальной кухни.Праздник посетил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Этот праздник давно стал доброй традицией нашего региона. Для богатейшей по этническому составу Свердловской области День народов имеет важное объединяющее значение. Он укрепляет согласие и взаимное уважение между людьми. Неповторимый колорит Среднего Урала формируют представители 160 национальностей, проживающих в дружбе и добром соседстве. Проводимая в регионе национальная политика ориентирована на создание равных возможностей для всех народов, развития их духовной культуры, сохранения истории и обычаев», - отметил глава региона.День народов Среднего Урала отмечается с 2002 года.