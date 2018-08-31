Более 60 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона в Екатеринбурге

Три дня, с 30 по 1 сентября, в екатеринбургском Храме на Крови находилась православная святыня – мощи (десница) святителя Спиридона Тримифунтского. За это время храм посетили более 60 тысяч человек, в том числе паломники из соседних регионов, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.Напомним, что мощи святителя Спиридона привезли в Россию из Греции, с острова Корфу. Святыня побывает в 12 регионах России. Сейчас ее увезли в Красноярск.