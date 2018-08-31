ХК «Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в первом матче сезона

09:36 | 3.09.2018

пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 2 сентября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» провел первую встречу в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Уральцы обыграли рижское «Динамо» со счетом 4:2.



«Матч-открытие, аншлаг, было видно, что в первых сменах ребята волновались, хотели блеснуть ненужными вещами. Простая игра принесла успех, все, что нужно было сделать по игре, ребята сделали», - отметил главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.



На данный момент «Автомобилист» вместе с магнитогорским «Металлургом» возглавляет турнирную таблицу конференции «Восток».



Следующая для екатеринбургской команды игра состоится 4 сентября в КРК «Уралец» против московского ЦСКА.