При пожаре на улице Панельной погибла женщина

09:15 | 3.09.2018

Утром в Екатеринбурге произошел пожар в квартире дома на улице Панельной.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 05:35. Прибывшие на место пожарные обнаружили в квартире обгоревший труп пожилой женщины. Обстоятельства смерти выясняются.



Площадь пожара составила 15 кв. м.



«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 05:48 огонь локализован, в 05:54 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:00», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.