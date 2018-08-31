За одну ночь в Свердловской области сгорели сразу три автомобиля

18:23 | 2.09.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Свердловской области огонь уничтожил сразу три автомобиля: два ВАЗа и Hyundai. Восстановлению пепелище не подлежит.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар произошёл около в три часа ночи в Арамиле. Там сгорели автомобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114. Прибывшие на место возгорания пожарные справились с огнём за две минуты.



Спустя три часа, в шесть утра, по тревоге были подняты спасатели Нижнего Тагила. Там на улице Зари вспыхнул Hyundai Accent. На площади 4 кв. м были повреждены моторный отсек, салон и кузов автомобиля. В тушении огня были задействованы две пожарные машины и пятеро огнеборцев. Потушить объятую пламенем машину удалось за четыре минуты. Причины возгорания во всех трёх случаях не разглашаются.