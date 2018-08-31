В День знаний в Екатеринбурге без света остались десятки домов на Сортировке

17:58 | 2.09.2018

Фото: Е1

Днём 1 сентября в екатеринбургском районе Сортировка несколько тысяч человек лишились электричества. Виной всему — рабочие, которые при установке качелей перебили силовой кабель. Света у сортировчан не было с середины дня. Работы по восстановлению электрического кабеля займут несколько дней.



«Сначала был грохот, после чего везде пропал свет. Много магазинов закрыли», — цитирует потерпевшую Е1.



Коммунальный инцидент произошёл в квартале Миномётчиков — Надеждинская — Техническая — Маневровая ещё вчера в 14:30. Как пишет Е1, причиной аварии стали рабочие, которые устанавливали на детской площадке одного из домов качели. Они перебили электрический кабель при грунтовых работах.



«Я подошёл, а рабочие сидят, пиво пьют. Говорят, что у них муфты нужной нет. И в Екатеринбурге, видимо, муфт вообще нет, так что везут её из области, за 40 километров», — возмутился один из очевидцев.



Коммунальщики рассказали, что пока неизвестно, когда жителям Сортировки вернут электричество. В основном от коммунального инцидента пострадали жители пятиэтажных и четырёхэтажных домов. В настоящее время на месте идёт раскопка силового кабеля и устранение повреждений.