В Свердловской области мошенники напаивали своих жертв алкоголем и снимали с их банковских карт деньги

17:38 | 2.09.2018

kirov-portal.ru

В Серове стартовал судебный процесс над двумя разными мошенниками, которые промышляли одним и тем же способом кражи денег. Мужчина и женщина, сами не подозревая о существовании друг друга, напаивали своих жертв алкоголем, а потом снимали с их банковских карт крупные суммы денег.



Оба случая зафиксированы в начале июля этого года. Первая кража произошла 7 июля. Со своей жертвой 28-летняя злоумышленница познакомилась в соцсетях. Избранником стал мужчина, который старше её на 10 лет.



«Знакомство в реальном мире они продолжили у неё в квартире, употребляя спиртное. Во время застолья мужчина много рассказывал о себе, а также сообщил, что дома у него есть банковская карта с крупной суммой», — добавляют в областном МВД.



О своём банкротстве мужчина узнал только на следующее утро. Оказывается, злоумышленница, в квартире которой они выпивали, специально напоила его алкоголем, а потом взялась проворачивать махинации. Сначала женщина попыталась перевести деньги нового знакомого на свой счёт с помощью мобильника, а после неудачных попыток похитила у спящего ключи от его дома и отправилась прямиком к нему. Там она разыскала карточку, рядом с которой находился ПИН-код. Дальше — билет до Сибири. В Омске женщина попыталась скрыться.



Аналогичное преступление произошло спустя всего три дня после предыдущего — 10 июля. Его совершил 28-летний молодой человек, также житель Серова. Мужчина пришёл к своей знакомой в гости и напоил ее алкоголем. В региональном МВД уточняют, что злоумышленник, воспользовавшись доверием держательницы банковской карты, узнал ее ПИН-код и, когда женщина уснула в пьяном угаре, побежал снимать деньги. В свой карман он положил 8,5 тысячи рублей.



Стоит отметить, что оба злоумышленника ранее привлекались к уголовной ответственности и оба не имеют постоянной работы. В частности, 28-летний злоумышленник имеет уже 7 судимостей. От последней он освободился в начале этого года.



Следствие закончено, уголовное дело направлено в суд. Искателям лёгких денег грозит до 6 лет лишения свободы.