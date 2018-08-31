В Екатеринбурге «Позорный полк» стал одной из самых малочисленных акций коммунистов на Урале за последние годы

17:02 | 2.09.2018

Сегодня в Екатеринбурге в 12:00 от КРК «Уралец» стартовало шествие «Позорный полк», организованное партией КПРФ. Однако в уральской столице протестную акцию против пенсионной реформы поддержали немногие — на митинг собралось не более тысячи человек.



За счёт этого данная акция стала одним из самых малочисленных мероприятий, организованных коммунистами на Урале за последние годы. Суть «Позорного полка» заключалась в шествии противников пенсионной реформы с фотографиями депутатов, которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. Для удобства портреты политиков прибили к высоким шестам и колам. Рядом с лицами единороссов — в этой партии больше всего сторонников реформы — алели флаги коммунистов.



Ведущий митинга Александр Ивачёв, глава Свердловского обкома КПРФ, посетовал, что президент Владимир Путин не отменил пенсионную реформу. Общий посыл речи — «Хватит терпеть!», под таким же лозунгом было организовано и шествие. Впрочем, несмотря на горячие реплики, мероприятие прошло без эксцессов и для миллионного мегаполиса осталось почти не замеченным.



Фото: паблик «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»