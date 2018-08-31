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17:02 | 2.09.2018
В Екатеринбурге «Позорный полк» стал одной из самых малочисленных акций коммунистов на Урале за последние годы
За счёт этого данная акция стала одним из самых малочисленных мероприятий, организованных коммунистами на Урале за последние годы. Суть «Позорного полка» заключалась в шествии противников пенсионной реформы с фотографиями депутатов, которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. Для удобства портреты политиков прибили к высоким шестам и колам. Рядом с лицами единороссов — в этой партии больше всего сторонников реформы — алели флаги коммунистов.
Ведущий митинга Александр Ивачёв, глава Свердловского обкома КПРФ, посетовал, что президент Владимир Путин не отменил пенсионную реформу. Общий посыл речи — «Хватит терпеть!», под таким же лозунгом было организовано и шествие. Впрочем, несмотря на горячие реплики, мероприятие прошло без эксцессов и для миллионного мегаполиса осталось почти не замеченным.
Фото: паблик «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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