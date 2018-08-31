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14:11 | 2.09.2018

nationalinterest.ru

В Екатеринбурге студенты и преподаватели юридического университета попросили Путина провести «чистку системы»

Студенты и преподаватели Уральского государственного юридического университета написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести «чистку системы». Если главу государства заинтересует данное обращение, то ему предстоит очистить свердловскую сферу юстиции от коррупционеров.

В обращении начинающие и опытные юристы указали, что особого внимания главы государства требует нотариальная служба, имидж которой был подорван громкими делами о назначении специалистов за деньги. В частности, они упоминают дело о продаже должности нотариуса за 11 миллионов рублей в Екатеринбурге.

Авторы обращения отмечают, что Свердловская область стала грустным примером процветания коррупционных схем в системе юстиции.

«Призываем вас обратить внимание на назревшую необходимость чистки системы юстиции, поддержки тех профессионалов, которые стремятся блюсти честь мундира. Мы, молодые будущие юристы, и те, кто их готовит, хотим гордиться нашей профессией без оглядки и объяснений», — говорится в письме.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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