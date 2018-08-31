В Екатеринбурге студенты и преподаватели юридического университета попросили Путина провести «чистку системы»

14:11 | 2.09.2018

nationalinterest.ru

Студенты и преподаватели Уральского государственного юридического университета написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести «чистку системы». Если главу государства заинтересует данное обращение, то ему предстоит очистить свердловскую сферу юстиции от коррупционеров.



В обращении начинающие и опытные юристы указали, что особого внимания главы государства требует нотариальная служба, имидж которой был подорван громкими делами о назначении специалистов за деньги. В частности, они упоминают дело о продаже должности нотариуса за 11 миллионов рублей в Екатеринбурге.



Авторы обращения отмечают, что Свердловская область стала грустным примером процветания коррупционных схем в системе юстиции.



«Призываем вас обратить внимание на назревшую необходимость чистки системы юстиции, поддержки тех профессионалов, которые стремятся блюсти честь мундира. Мы, молодые будущие юристы, и те, кто их готовит, хотим гордиться нашей профессией без оглядки и объяснений», — говорится в письме.