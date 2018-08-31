В Свердловской области бывший спецназовец открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов

Сегодня, 2 сентября, в Краснотурьинске на перекрестке улиц Металлургов и Попова мужчина, одетый по словам очевидцев в военную форму, открыл стрельбу из гладкоствольного карабина «Вепрь», в том числе и по полицейским. Об инциденте сообщило издание «Вечерний Краснотурьинск».Как рассказали изданию очевидцы происшествия, первоначально мужчина стрелял по зданию в котором находится офис ЧОП «Бастион». После того как к месту ЧП подъехали сотрудники полиции, он открыл стрельбу и по ним.Сообщается, что при стрельбе по автомобилю, на котором подъехали полицейские, мужчина ранил одного из сотрудников правоохранительных органов в ногу. По предварительным данным ранен сотрудник Росгвардии.Известно, что ранее «стрелок» служил в спецназе ГРУ. Имеет звание «Кавалер Ордена мужества». По информации источников «Вечернего Краснотурьинска», мужчина в течение нескольких дней до ЧП употреблял спиртное.«Боевая подготовка у него осталась на очень хорошем уровне. Недавно он оформил разрешение на оружие», – сообщил источник издания в правоохранительных органах.В настоящее время «стрелок» задержан. По словам сотрудников полиции, пока неизвестно, чем обернётся такая выходка для бывшего спецназовца, но как минимум, он будет привлечён к ответственности по статье «Хулиганство», а вот по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.Стоит отметить, что в августе 2016 года этот же самый мужчина кидался в прохожих кабачками и показывал свои гениталии. Виной всему, очевидно, нарушенная в «горячих точках» психика и злоупотребление спиртным.