В Екатеринбурге произошло страшное ДТП с машинами Lada: несовершеннолетняя пассажирка в коме

11:12 | 2.09.2018

Фото: служба спасения "Сова"

Накануне в Екатеринбурге на Уралмаше произошло страшное ДТП. Дорогу не поделили Lada Kalina и "четырнадцатая". Удар был такой силы, что Kalina вылетела на тротуар, снесла знак пешеходного перехода и перевернулась на крышу.



- Водитель Lada Kalina двигался со стороны Донбасской по улице Машиностроителей и поворачивал налево. Водитель "ВАЗ-2114" в это время ехал со стороны улицы 40 лет Октября по Машиностроителей. По неизвестным причинам Lada не пропустила "четырнадцатую", - сообщил временно исполняющий обязанности командира полка Роман Савенко.



Пешеходам повезло – из них никто не пострадал. Но самим автолюбителям ближайший месяц светят не уральские ралли, а реабилитация на больной койке. Водителей обоих автомобилей госпитализировали в 23-ю городскую больницу с сильными ушибами. Больше всего пострадала несовершеннолетняя пассажирка «Калины». 17-летняя девушка впала в кому прямо на месте ДТП. Предварительно, у девушки перелом основания черепа.