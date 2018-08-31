В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 8-летнего ребёнка

10:17 | 2.09.2018

В Екатеринбурге в Серпуховском переулке водитель Kia Rio сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу в неустановленном месте. С места аварии его доставили в детскую больницу №9, где поставили диагноз: открытый перелом обеих костей левой голени.



В пресс-службе областного МВД сообщают, что мама пострадавшего была с ним в момент ДТП. С её слов, она переходила проезжую часть и разговаривала по телефону, а ребёнок шёл следом.



По данному происшествию будет проведено следствие.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области