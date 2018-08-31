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20:31 | 1.09.2018
oblgazeta.ru
Лучшие педагоги Екатеринбурга смогут получить 270 тысяч рублей за хорошую работу
Согласно указу губернатора, для работников образования установлено восемнадцать ежегодных премий. Так, шесть лучших учителей Среднего Урала смогут получить по 270 тысяч рублей, другие шесть педагогов, занявших в рейтинге второе место, по 220 тысяч и ещё шесть по 160 тысяч рублей. Соискателями премий могут быть победители и призёры региональных этапов всероссийских педагогических конкурсов этого года. Лауреаты премий в перечисленных номинациях будут выбраны до 1 декабря.
Для выдвижения на премию необходимо представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области ряд документов, в том числе личную анкету и представление на соискание премии, подготовленное конкурсной комиссией. Члены комиссии составят рейтинг соискателей и определят лауреатов в каждой номинации. Их награждение состоится до конца года в резиденции губернатора Свердловской области.
Отметим, что до 2014 года лучшим педагогам области премия вручалась более сложным способом: учителя проходили два этапа, очный и заочный, а потом уже делились конкурсной комиссией на призовые места. После того, как соответствующий указ утратил силу, процесс вручения ежегодных премий упростился. Теперь лучших педагогов определяют по их победам в региональных педагогических конкурсах.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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