После 1 сентября на Среднем Урале ожидается сильное похолодание до минусовой температуры

19:58 | 1.09.2018

железнодорожный.екатеринбург.рф

Уже с первых дней осени в Свердловской области похолодает до минусовой температуры. В ночь на 2 сентября в регионе ожидается до -3 °С. Об этом предупредили специалисты ФКУ «Уралуправтодор».



«По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 2 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3 °С», — сообщили в «Уралуправтодоре».



Средняя температура воздуха днём останется в районе от +15 до +20 °С, однако воздух уже холодный. Всем жителям Среднего Урала синоптики советуют одеваться теплее, а автомобилистов предупреждают: на дорогах ожидается смог. Водителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.