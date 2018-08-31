В Екатеринбурге скончалась вторая пострадавшая при стрельбе на Уктусе

18:11 | 1.09.2018

Сегодня в больнице Екатеринбурга скончалась вторая девушка, которая, как и её подруга, подверглась нападению мужчины и была расстреляна. Погибшей было 28 лет.



Ранее стало известно, что 26 августа на склоне горы Уктус прохожие нашли двух девушек. Ксения умерла ещё до приезда скорой помощи, а вторая — Наталья — целые сутки пролежала в лесу в ожидании помощи. Обеих девушек расстреляли из огнестрельного оружия. По факту произошедшего на Уктусе силовики возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».



Следствие считает, что вечером 25 августа девушки решили устроить себе вблизи учебной трассы горнолыжного комплекса импровизированный пикник с пиццей и бутылочкой вина. Компанией девушек заинтересовался некий мужчина, пробегавший мимо них. Он вернулся к Ксении и Наталье, около 40 минут с ними общался, а потом расстрелял их из пистолета и оттащил тела вглубь леса.



Фото: страница Натальи в соцсети «ВКонтакте»