Школьники из Нижнего Тагила собрали 20 тысяч евро на лечение больной раком студентки

18:03 | 1.09.2018

medhaus.ru

В День знаний учащиеся нескольких образовательных учреждений Нижнего Тагила (школа № 69, Политехническая гимназия и др.) вместо покупки букетов учителям «купили» местной студентке шанс на жизнь. Деньги, которые они могли бы потратить на цветы, собрали на операцию для 19-летней студентки, больной раком крови.



Лейкоз у пациентки обнаружили ещё в 2014 году — когда ей было 15 лет. С того момента и вплоть до текущего года девушка пережила более 30 курсов химиотерапии. После этого — с декабря 2017-го по июль 2018-го — у девушки была зафиксирована ремиссия. Некоторое время врачи даже констатировали выздоровление. Однако после рассмотрения анализов девушки онкологами Областной клинической больницы в Екатеринбурге стало ясно, что лечить её нужно снова. На новый курс борьбы с лейкемией тагильские школьники и решили собрать деньги.



Отметим, что глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко пообещала, что в 2019 году организация выделит 200 миллиардов рублей на помощь онкологическим больным.