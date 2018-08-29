Сегодня жители Екатеринбурга могут сдать мусор на переработку и сделать город чище

14:57 | 1.09.2018

vk.com/ecodvor_ekb.

Сегодня в рамках всероссийского фестиваля «Том Сойер Фест», который направлен на безвозмездное облагораживание территорий, состоится массовый сбор мусора для его дальнейшей переработки. Все желающие смогут сдать отходы по адресу Вайнера, 68, до 18:00.



Организаторы обращают внимание, что мусор следует сдавать уже подготовленным к утилизации. Принимают, к слову, не только мусор, который идёт на вторичную переработку, но и бытовой.



Итак, сегодня горожане смогут сдать на переработку пластик, макулатуру, железо и алюминий, органические отходы и очистки — их используют в качестве компоста для удобрения земли — и бытовую технику.



Организаторы предупреждают, что к утилизации не принимается «опасный мусор» — стекло, батарейки, лампочки и другие отходы, требующие особой утилизации.



Напомним, «Том Сойер Фест» ежегодно проходит в ряде городов России. Так, в рамках благотворительного фестиваля добровольцы отреставрировали старинный дом XIX века в центре Екатеринбурга.