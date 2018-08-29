Новости дня
14:43 | 1.09.2018
Фото: пресс-служба УГМК
Новая ледовая арена открыла свои двери в Красноуральске
Выступая на торжественной церемонии открытия «Молодости», первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов поблагодарил коллектив УГМК и лично генерального директора компании Андрея Козицына за вклад в развитие как детского, так и профессионального спорта в регионе.
«Выражаю огромную признательность УГМК и Андрею Анатольевичу Козицыну за развитие детского и профессионального спорта. Уверен, что этот современный объект будет излюбленным местом для красноуральцев, что здесь воспитают спортсменов, которые станут гордостью Свердловской области и принесут ей славу!» — сказал Алексей Орлов.
Приветствовал на празднике гостей и генеральный директор УГМК Андрей Козицын, отметив символизм открытия нового спортивного объекта именно 1 сентября, ведь в большей степени арена построена для развития именно детского спорта.
«Символично, что открываем новую ледовую арену в День знаний. Спортивный год начинается у целого города! Уже сейчас можно говорить, что арена в Красноуральске будет востребована: в секциях ледовых видов спорта уже записано порядка 700 человек, большинство из них — дети. При этом мы понимаем, что Красноуральск станет центром притяжения для любителей «льда» и из соседних населенных пунктов».
Поздравили горожан со знаменательным для Красноуральска событием глава города Дмитрий Кузьминых и директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников.
«Я очень рад, что нам удалось сделать то, что мы задумали всего год назад, что мы построили такую прекрасную арену. Тренируйтесь, катайтесь, получайте удовольствие!» — сказал директор «Святогора».
Ледовая арена «Молодость» — это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. В нем разместились поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки. Также в здании ледовой арены оборудован тренажерный зал, зал для занятий общефизической подготовкой и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны. Для удобства посетителей на территории, прилегающей к ледовой арене, организована парковка.
Спортивный комплекс будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания. На льду арены, при учебно-тренировочных занятиях, смогут одновременно заниматься до 50 человек.
Строительство нового спортивного комплекса началось летом прошлого года на месте открытого катка Детско-юношеской спортивной школы и хоккейного корта. Практически ровно год назад, 23 августа 2017 года, состоялась закладка памятной капсулы в честь начала строительства. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. А сегодня, спустя всего год, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын провели символическое вбрасывание шайбы перед игрой юных хоккеистов.
Стоит отметить, что это уже пятая ледовая арена, построенная в области при поддержке УГМК. Ранее открылись ледовые арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде. В самое ближайшее время новый «лёд» появится у жителей Верхней Пышмы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:43 | 1.09.2018
Новая ледовая арена открыла свои двери в Красноуральске
13:50 | 1.09.2018
В День знаний крупное свердловское СМИ празднует свой день рождения
13:18 | 1.09.2018
Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек
11:59 | 1.09.2018
Ко Дню знаний в Свердловской области открылись сразу три новые школы
11:35 | 1.09.2018
Штаб Навального в Екатеринбурге пожаловался в ФАС на охранные предприятия, которые сговорились между собой
11:09 | 1.09.2018
Ночью в аэропорту Сочи выкатился за пределы ВПП и загорелся Boeing-737, прилетевший из Москвы
10:35 | 1.09.2018
Авиакомпания «Победа» потратит 15 миллионов рублей на отели в Екатеринбурге для экипажей своих самолётов
10:16 | 1.09.2018
В Екатеринбурге выбрали самую красивую велосипедистку
20:10 | 31.08.2018
Свердловский областной суд отпустил под домашний арест ещё одного фигуранта в деле жестокого избиения инвалида
19:49 | 31.08.2018
В Екатеринбурге археологи разрешили строить собор Святой Екатерины рядом с драмтеатром
19:43 | 31.08.2018
Крупнейший свердловский оператор по вывозу ТБО сменил директора
19:30 | 31.08.2018
Уровень воды поднимут осенью: в Екатеринбурге рассекретили план реконструкции Макаровского моста
18:37 | 31.08.2018
У «Автомобилиста» в этом году рекордный бюджет — 1,8 млрд рублей
18:24 | 31.08.2018
Манеж «Спартак» в Перми признан социально значимым объектом
18:08 | 31.08.2018
В Верхней Пышме проведут корпоративный День знаний
17:59 | 31.08.2018
На Среднем Урале проходит профилактическое мероприятие «Школьник»
17:58 | 31.08.2018
Дорога Пермь — Новые Ляды становится безопаснее
17:37 | 31.08.2018
Завтра Свердловскую область накроет смог
17:11 | 31.08.2018
Пермские ветераны снова путешествовали в «поющем автобусе»
17:00 | 31.08.2018
В День знаний Михаилу Бабичу продемонстрируют новую инфраструктуру Чувашского кадетского корпуса ПФО
16:58 | 31.08.2018
Завершен капитальный ремонт Бисертского гидроузла
16:26 | 31.08.2018
Портал «Управляем вместе» поможет очистить городские округа Прикамья от незаконной рекламы
15:55 | 31.08.2018
С 1 по 4 сентября из-за транспортировки адсорберов будет ограничено движение по трассе Пермь — Екатеринбург
15:41 | 31.08.2018
Завтра в Перми сядут за парты 14,5 тысячи первоклассников
15:35 | 31.08.2018
Рядом с Курганом открыли экологическую тропу «Зауральский лес»
15:31 | 31.08.2018
Пермякам напоминают правила оформления и пополнения льготных проездных
15:20 | 31.08.2018
Ко Дню знаний в Екатеринбург привезли 184 тонны цветов
14:56 | 31.08.2018
Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха
14:28 | 31.08.2018
Учреждения социальной сферы Кургана готовы к зиме на 90 %
13:57 | 31.08.2018
В Екатеринбурге 1 сентября полицейские будут дежурить у каждой школы
13:42 | 31.08.2018
На Кубок губернатора Свердловской области по КВН приедут команды из нескольких регионов
13:31 | 31.08.2018
В этом году появятся первые опоры нового моста через Чусовую
13:23 | 31.08.2018
МЗиК увеличит выпуск продукции гражданского назначения
13:04 | 31.08.2018
В Карабаше строится торгово-развлекательный комплекс
13:04 | 31.08.2018
В выходные в Перми пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры
12:53 | 31.08.2018
В Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта
12:42 | 31.08.2018
Подрядчик усилит контроль за реконструкцией перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту
12:34 | 31.08.2018
В выходные в Перми немного потеплеет
12:23 | 31.08.2018
«Клон» уральской студентки, высказавшей своё мнение о выступлении Путина, облетел Россию
11:35 | 31.08.2018
1 сентября в Кургане сядут за парты 38 тысяч школьников
11:33 | 31.08.2018
Екатеринбуржцев предупреждают о возможном всплеске кишечных инфекций
11:23 | 31.08.2018
В Далматове автоледи устроила аварию, не уступив дорогу при развороте