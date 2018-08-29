Новая ледовая арена открыла свои двери в Красноуральске

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, в Красноуральске открыла свои двери новая ледовая арена «Молодость». Это еще один современный спортивный объект, построенный в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. Финансировало строительство комплекса, входящее в состав УГМК, ОАО «Святогор». Безусловно, не обошлось без поддержки и самой Уральской горно-металлургической компании. В общей сложности на возведение арены было потрачено порядка 300 миллионов рублей, что явилось весомым вкладом в развитие социальной инфраструктуры Красноуральска.Выступая на торжественной церемонии открытия «Молодости», первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов поблагодарил коллектив УГМК и лично генерального директора компании Андрея Козицына за вклад в развитие как детского, так и профессионального спорта в регионе.«Выражаю огромную признательность УГМК и Андрею Анатольевичу Козицыну за развитие детского и профессионального спорта. Уверен, что этот современный объект будет излюбленным местом для красноуральцев, что здесь воспитают спортсменов, которые станут гордостью Свердловской области и принесут ей славу!» — сказал Алексей Орлов.Приветствовал на празднике гостей и генеральный директор УГМК Андрей Козицын, отметив символизм открытия нового спортивного объекта именно 1 сентября, ведь в большей степени арена построена для развития именно детского спорта.«Символично, что открываем новую ледовую арену в День знаний. Спортивный год начинается у целого города! Уже сейчас можно говорить, что арена в Красноуральске будет востребована: в секциях ледовых видов спорта уже записано порядка 700 человек, большинство из них — дети. При этом мы понимаем, что Красноуральск станет центром притяжения для любителей «льда» и из соседних населенных пунктов».Поздравили горожан со знаменательным для Красноуральска событием глава города Дмитрий Кузьминых и директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников.«Я очень рад, что нам удалось сделать то, что мы задумали всего год назад, что мы построили такую прекрасную арену. Тренируйтесь, катайтесь, получайте удовольствие!» — сказал директор «Святогора».Ледовая арена «Молодость» — это двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. В нем разместились поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки. Также в здании ледовой арены оборудован тренажерный зал, зал для занятий общефизической подготовкой и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зоны. Для удобства посетителей на территории, прилегающей к ледовой арене, организована парковка.Спортивный комплекс будет функционировать круглогодично, для любителей организуют часы свободного катания. На льду арены, при учебно-тренировочных занятиях, смогут одновременно заниматься до 50 человек.Строительство нового спортивного комплекса началось летом прошлого года на месте открытого катка Детско-юношеской спортивной школы и хоккейного корта. Практически ровно год назад, 23 августа 2017 года, состоялась закладка памятной капсулы в честь начала строительства. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. А сегодня, спустя всего год, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын провели символическое вбрасывание шайбы перед игрой юных хоккеистов.Стоит отметить, что это уже пятая ледовая арена, построенная в области при поддержке УГМК. Ранее открылись ледовые арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде. В самое ближайшее время новый «лёд» появится у жителей Верхней Пышмы.