Ко Дню знаний в Свердловской области открылись сразу три новые школы

11:59 | 1.09.2018

Фото: РИА Новости

Сегодня, 1 сентября, в Свердловской области начали свою работу сразу три новых школы — в Екатеринбурге, Кировграде и Алапаевске. Об этом в своём поздравлении с Днём знаний заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.



Как уточнили в областном правительстве, в Кировграде новая школа «выросла» из старого здания. Для того, чтобы образовательное учреждение вмещало больше учеников, строители увеличили площадь строения. Теперь вместо привычных 600 учеников новая школа вместит в себя 1200 человек. Новая кировградская школа снабжена всем необходимым для комфортного обучения: в ней есть пять спортивных залов, кабинеты медицинского работника, логопеда и психолога, а также библиотека и музей.



А в жилом районе Академический в Екатеринбурге сегодня открылась вторая очередь школы № 23. Она является самой вместительной школой во всей уральской столице.



Уточним, что всего по Свердловской области вновь начали свою работу более тысячи школ. Сегодня за их парты в первый раз сели почти 60 тысяч первоклассников.