Ночью в аэропорту Сочи выкатился за пределы ВПП и загорелся Boeing-737, прилетевший из Москвы

11:09 | 1.09.2018

Фото: Южная транспортная прокуратура

Сегодня, 1 сентября, в 02:59, неудачную посадку в международном аэропорту Сочи совершил Boeing 737-800 авиакомпании Utair с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего скатился в русло реки. В результате ЧП, по информации сотрудников Utair, у самолета повреждена носовая часть, разрушились стойки шасси, крыло и произошло возгорание левого двигателя. На борту лайнера в момент происшествия находилось 166 пассажиров.



В результате инцидента за медицинской помощью, по информации Минздрава, обратились 18 человек, в том числе трое детей. Госпитализация потребовалась одному взрослому и двоим детям, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Погибших, как отметили в ведомстве, нет.



В то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, при ликвидации последствий ЧП, предположительно от сердечного приступа, скончался один из сотрудников аэропорта.



Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.



Следственный комитет и прокуратура начали проверку, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.



Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.





