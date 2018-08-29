Авиакомпания «Победа» потратит 15 миллионов рублей на отели в Екатеринбурге для экипажей своих самолётов

10:35 | 1.09.2018

sibnovosti.ru

Лоукостер «Победа», который обеспечивает вылеты из Екатеринбурга с 2014 года, готов потратить 15 миллионов рублей на отели для экипажей своих самолётов в Екатеринбурге. Такой запрос предложений перевозчик разместил на портале госзакупок.



Пилотам и стюардессам потребуются услуги по проживанию, трансферу и питанию на предполётный и послеполётный отдых, уточняется в предложении. Сколько именно суток гостиничного обслуживания перевозчик хотел бы получить за эти деньги, не уточняется.



Приём предложений от гостиниц будет закончен 14 сентября.