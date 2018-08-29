В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая последствиям войн на Кавказе

20:22 | 31.08.2018

Фото: Дом Метенкова

Выставка «Кавказ. Рефлексия» откроется в Екатеринбурге 6 сентября. Торжественное открытие, которое состоится в Доме фотографии им. Метенкова, запланировано на 19:00.



Пришедшие смогут увидеть работы трёх фотографов, посвящённые жизни Кавказа и последствиям многочисленных войн в горной территории. Кроме того, накануне выставки, 5 сентября, пройдёт показ документального фильма «Монолог», снятого одним из авторов представленной экспозиции. Картина посвящена последствиям войны в Абхазии на примере психоневрологической больницы. Также 7 сентября, на следующий после открытия день, каждый желающий сможет пообщаться с фотографом Евгением Ивановым, прибывшим из Владикавказа. Он подробнее расскажет о своих фотоработах и о том, как чувствует современный Кавказ.



— Для многих Кавказ с распадом СССР превратился в закрытое пространство, порой пугающее, в горячую точку, откуда через программы новостей доносились устрашающие известия. Прошло время, и следы войны в регионе постепенно зарубцевались, — рассказывают организаторы выставки. — На Кавказ потянулись туристы, сюда стали возвращаться те, кто покинул родные места по разным причинам. Однако картину того, что мы знаем о Кавказе сегодня, по-прежнему составляют главным образом рассказы журналистов извне, людей, не погруженных в локальные обычаи. Тем временем на огромной, невероятно красочной в культурном, этническом и природном плане территории появился ряд молодых и ярких авторов, которые говорят о том месте, где живут, размышляют о реальности, их окружающей.