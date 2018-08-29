Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


20:22 | 31.08.2018

Фото: Дом Метенкова

В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая последствиям войн на Кавказе

Выставка «Кавказ. Рефлексия» откроется в Екатеринбурге 6 сентября. Торжественное открытие, которое состоится в Доме фотографии им. Метенкова, запланировано на 19:00.

Пришедшие смогут увидеть работы трёх фотографов, посвящённые жизни Кавказа и последствиям многочисленных войн в горной территории. Кроме того, накануне выставки, 5 сентября, пройдёт показ документального фильма «Монолог», снятого одним из авторов представленной экспозиции. Картина посвящена последствиям войны в Абхазии на примере психоневрологической больницы. Также 7 сентября, на следующий после открытия день, каждый желающий сможет пообщаться с фотографом Евгением Ивановым, прибывшим из Владикавказа. Он подробнее расскажет о своих фотоработах и о том, как чувствует современный Кавказ.

— Для многих Кавказ с распадом СССР превратился в закрытое пространство, порой пугающее, в горячую точку, откуда через программы новостей доносились устрашающие известия. Прошло время, и следы войны в регионе постепенно зарубцевались, — рассказывают организаторы выставки. — На Кавказ потянулись туристы, сюда стали возвращаться те, кто покинул родные места по разным причинам. Однако картину того, что мы знаем о Кавказе сегодня, по-прежнему составляют главным образом рассказы журналистов извне, людей, не погруженных в локальные обычаи. Тем временем на огромной, невероятно красочной в культурном, этническом и природном плане территории появился ряд молодых и ярких авторов, которые говорят о том месте, где живут, размышляют о реальности, их окружающей.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:22 | 31.08.2018
В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая последствиям войн на Кавказе

20:10 | 31.08.2018
Свердловский областной суд отпустил под домашний арест ещё одного фигуранта в деле жестокого избиения инвалида

19:49 | 31.08.2018
В Екатеринбурге археологи разрешили строить собор Святой Екатерины рядом с драмтеатром

19:43 | 31.08.2018
Крупнейший свердловский оператор по вывозу ТБО сменил директора

19:30 | 31.08.2018
Уровень воды поднимут осенью: в Екатеринбурге рассекретили план реконструкции Макаровского моста

18:37 | 31.08.2018
У «Автомобилиста» в этом году рекордный бюджет — 1,8 млрд рублей

18:24 | 31.08.2018
Манеж «Спартак» в Перми признан социально значимым объектом

18:08 | 31.08.2018
В Верхней Пышме проведут корпоративный День знаний

17:59 | 31.08.2018
На Среднем Урале проходит профилактическое мероприятие «Школьник»

17:58 | 31.08.2018
Дорога Пермь — Новые Ляды становится безопаснее

17:37 | 31.08.2018
Завтра Свердловскую область накроет смог

17:11 | 31.08.2018
Пермские ветераны снова путешествовали в «поющем автобусе»

17:00 | 31.08.2018
В День знаний Михаилу Бабичу продемонстрируют новую инфраструктуру Чувашского кадетского корпуса ПФО

16:58 | 31.08.2018
Завершен капитальный ремонт Бисертского гидроузла

16:28 | 31.08.2018
Екатеринбург может принять еще один чемпионат мира. На этот раз по волейболу

16:26 | 31.08.2018
Портал «Управляем вместе» поможет очистить городские округа Прикамья от незаконной рекламы

15:55 | 31.08.2018
С 1 по 4 сентября из-за транспортировки адсорберов будет ограничено движение по трассе Пермь — Екатеринбург

15:41 | 31.08.2018
Завтра в Перми сядут за парты 14,5 тысячи первоклассников

15:35 | 31.08.2018
Рядом с Курганом открыли экологическую тропу «Зауральский лес»

15:31 | 31.08.2018
Пермякам напоминают правила оформления и пополнения льготных проездных

15:20 | 31.08.2018
Ко Дню знаний в Екатеринбург привезли 184 тонны цветов

14:56 | 31.08.2018
Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха

14:45 | 31.08.2018
Свердловский облсуд снял «Партию пенсионеров» с выборов в гордуму Екатеринбурга

14:28 | 31.08.2018
Учреждения социальной сферы Кургана готовы к зиме на 90 %

14:28 | 31.08.2018
Ледовую арену на месте снесенной телебашни могут начать строить уже в этом году

13:57 | 31.08.2018
В Екатеринбурге 1 сентября полицейские будут дежурить у каждой школы

13:42 | 31.08.2018
На Кубок губернатора Свердловской области по КВН приедут команды из нескольких регионов

13:31 | 31.08.2018
В этом году появятся первые опоры нового моста через Чусовую

13:26 | 31.08.2018
Челябинский цинковый завод изготовил опытную партию проволоки из индиевых сплавов

13:23 | 31.08.2018
МЗиК увеличит выпуск продукции гражданского назначения

13:04 | 31.08.2018
В Карабаше строится торгово-развлекательный комплекс

13:04 | 31.08.2018
В выходные в Перми пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры

12:53 | 31.08.2018
В Ревде открылся Дворец ледовых видов спорта

12:42 | 31.08.2018
Подрядчик усилит контроль за реконструкцией перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту

12:34 | 31.08.2018
В выходные в Перми немного потеплеет

12:23 | 31.08.2018
«Клон» уральской студентки, высказавшей своё мнение о выступлении Путина, облетел Россию

11:59 | 31.08.2018
Работник Уральской свинцовой компании предстанет перед судом за ЧП на предприятии

11:35 | 31.08.2018
1 сентября в Кургане сядут за парты 38 тысяч школьников

11:33 | 31.08.2018
Екатеринбуржцев предупреждают о возможном всплеске кишечных инфекций

11:23 | 31.08.2018
В Далматове автоледи устроила аварию, не уступив дорогу при развороте

11:04 | 31.08.2018
Прокуратура добилась установки видеокамер в школах Алапаевского района

10:51 | 31.08.2018
Футбольное поле СК «Калининец» в Екатеринбурге передано детям

10:21 | 31.08.2018
Поклониться мощам святителя Спиридона в Храме на Крови пришли более 9 тысяч человек

09:57 | 31.08.2018
В Первоуральске осудили двух наркосбытчиков

09:49 | 31.08.2018
Прогноз погоды в Свердловской области на первые дни осени

09:41 | 31.08.2018
Городской электричкой в Екатеринбурге можно воспользоваться бесплатно в честь ее 13-летия

09:24 | 31.08.2018
Из Екатеринбурга в Пермь отправили вторую партию адсорберов для «Газпрома»

30.08.2018

22:50 | 30.08.2018
В Кабардино-Балкарии туристы из Екатеринбурга попросили помощи у спасателей

21:56 | 30.08.2018
На «Коляда-театр» пожаловались из-за шума по ночам

21:00 | 30.08.2018
Прокуратура требует оборудовать перекресток Фрунзе — 8 Марта ограждением


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 