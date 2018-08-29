Свердловский областной суд отпустил под домашний арест ещё одного фигуранта в деле жестокого избиения инвалида

20:10 | 31.08.2018

allvin.com.ua

Свердловский областной суд отпустил под домашний арест ещё одного фигуранта дела о жестоком избиении инвалида в Берёзовском. Напомним, 10 августа компания подростков до смерти избила 20-летнего юношу с физическими отклонениями. Зачинщик издевательств прыгал на голове погибшего, а один из соучастников снимал происходящее на камеру.



«По итогам рассмотрения жалоб постановление Берёзовского городского суда в отношении одного из обвиняемых отменено, подростку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Второй обвиняемый останется под стражей», — сообщает пресс-служба областной инстанции.



Второй обвиняемый и есть зачинщик избиения инвалида. Его арестовали сразу: за плечами молодого человека уже есть судимость и велик был риск, что он попытается скрыться от правосудия. Следом за ним меру пресечения избрали остальным обвиняемым. Отметим, что ни одному из них нет 18 лет.



Один парень из компании — 2004 года рождения — был помещен под домашний арест на два месяца, ещё двое — 2003 и 2002 года рождения — заключены под стражу также до 20 октября. Решение суда обжаловала защита подростков.