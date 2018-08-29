В Екатеринбурге археологи разрешили строить собор Святой Екатерины рядом с драмтеатром

19:49 | 31.08.2018

eanews.ru

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало заключение археологов, которые провели экспертизу участка, где будет построен собор Святой Екатерины.



Собор хотят построить около Театра драмы. Участок на Октябрьской площади, включая озеленённый сквер, нужно было проверить, прежде чем закладывать первый камень. К сожалению некоторых свердловчан, археологи дали положительный ответ.



«Земельный участок, расположенный в Екатеринбурге в квартале: набережная Рабочей Молодежи — ул. Бориса Ельцина — Октябрьская площадь — правый берег реки Исеть, не имеет ландшафтно-топографических и историко-культурных признаков наличия объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия», — говорится в документе.



Это означает, что рассматриваемая местность не имеет культурных признаков, по которым её можно было бы сохранить. Таким образом, вариант строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади приобретает большую вероятность и перспективы на осуществление.



Ранее в презентационных материалах к заседанию Градсовета (которое в итоге не состоялось и было перенесено на неопределенное время) были показаны финальные рендеры храма. Долгое время городские власти и епархия выражали поддержку идее строительства храма на воде, однако уже почти год назад этот проект сняли с разработки.



У собора высотой 66 метров будет три этажа, а вместимость молельного зала составит 800 человек.