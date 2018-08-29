Уровень воды поднимут осенью: в Екатеринбурге рассекретили план реконструкции Макаровского моста

19:30 | 31.08.2018

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В Екатеринбурге полным ходом идёт реконструкция Макаровского моста, который соединяет Верх-Исетский и Железнодорожный районы. Обновлённый мост откроют следующим летом, а уже осенью уровень воды поднимут до прежних показателей.



Под надзором сотрудников горадминистрации во главе с сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом подрядчики рассказали о следующих этапах реконструкции Макаровского моста. Так, первым делом до морозов нужно будет переустроить сеть теплотрассы, чтобы обеспечить отопление в жилых домах. Зимой строители зальют железобетонные конструкции, то есть подходы к аркам, и уложат на них балки. Причём заливать их будут зимой. Из трёх «полос» готовы пока две. Летом останется уложить асфальт, поставить ограждения и провести благоустройство.



Александр Якоб добавил, что обновятся не только подходы к мосту, но и транспортная схема на этом участке. Однако заниматься этим начнут только в октябре следующего года. В этом же году перекрывать мост для автомобилистов не будут. Что касается уровня воды, то поднимут её до заморозков — ближе к концу октября.



Второй этап работ начнётся в следующем году. Из разговора Якоба с подрядчиками стало ясно, что на проектирование только из городского бюджета потребуется 75 миллионов рублей. Но в итоге транспорт пустят по новому мосту, туда же перенесут трамвайные линии. Все коммуникации обустроят в районе третьей полосы арок. Старый мост начнут разбирать только в 2020 году.



Напомним, после того, как Макаровский мост будет готов, на нём будет по три полосы для движения автомобилей в каждую сторону, трамвайные пути, пешеходная зона и велодорожки.